Madhya Pradesh Election 2023: एमपी में आप ने दो सूची जारी कर 39 प्रत्याशी उतारे, भाजपा की पूर्व विधायक ममता मीणा का नाम शामिल, यहां देखें उम्मीदवारों की लिस्ट

Highlights दो सूचियों के माध्यम से 39 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। दस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई थी। भाजपा की पूर्व विधायक ममता मीणा का नाम शामिल है।

Madhya Pradesh Election 2023: विपक्षी गठबंधन ‘ इंडिया’ की प्रमुख घटक आम आदमी पार्टी (आप) ने मध्य प्रदेश में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 29 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी की है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी के इस कदम ने मप्र चुनाव में विपक्षी गठबंधन ‘ इंडिया’ के एकजुट होकर काम करने की संभावनाओं को और कम कर दिया है।

कुल मिलाकर आप ने मप्र में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए दो सूचियों के माध्यम से 39 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इससे पहले पिछले माह की शुरुआत में दस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई थी। उम्मीदवारों की दूसरी सूची में भाजपा की पूर्व विधायक ममता मीणा का नाम शामिल है।

MAJOR ANNOUNCEMENT 📢



Our second list of candidates for Madhya Pradesh Assembly Election 2023.



Many congratulations to all our candidates, and best wishes for the campaign.



इस बार चलेगी झाड़ू ! 🧹 #MPMaangeKejriwalpic.twitter.com/vQFpEFNpl3