Assembly Elections 2023: दिग्विजय सिंह ने कहा, "हर हाल में जीत रहे हैं 130 सीट"

Highlights Assembly Elections 2023: दिग्विजय सिंह ने कहा, हम 130 से ज्यादा सीट जीतेंगे मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा भोपाल में दिग्विजय सिंह ने पत्नी अमृता राय के साथ किया मतदान

Assembly Elections 2023: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में बदलाव की लहर है और कांग्रेस हर हाल में 130 सीट रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को मौजूदा सरकार ने लूटने का काम किया है। मुझे विश्वास है कि यहां हम 130 से ज्यादा सीट जीतेंगे। यहां बताते चले कि मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा।

#MPElection2023 | Voting Day |



Congress leader Digvijay Singh casted votes at Bhopal's Shyamal Hills along with wife Amrita Rai.



He demands action on Narottam Mishra for invoking religion on the voting day. pic.twitter.com/MzdOnHvGAs — काश/if Kakvi (@KashifKakvi) November 17, 2023

वहीं भोपाल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने अपने मत का प्रयोग किया। इस दौरान उनकी पत्नी अमृता राय भी मौजूद थीं।

#WATCH | Madhya Pradesh Elections | Senior Congress leader Digvijaya Singh and his wife Amrita Rai cast their votes at a polling booth in Bhopal. pic.twitter.com/8WnIbVgMNN — ANI (@ANI) November 17, 2023

हिंसा पर बोले सिंह, सरकार अपना काम करे

मध्यप्रदेश में वोटिंग के दौरान हुई हिंसा की घटनाओं पर जब दिग्विजय सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हां कुछ शिकायतें हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार निष्पक्ष तरीके से काम करेगी। वहीं मुरैना में हिंसा की एक घटना पर उन्होंने कहा कि मैंने एसपी और कलेक्टर से बात की है।

#WATCH | On some incidents of violence in Madhya Pradesh during voting today, senior Congress leader Digvijaya Singh says, "Yes there are a few complaints. I hope that the government will work in a fair manner..." pic.twitter.com/Tp80LWDa14 — ANI (@ANI) November 17, 2023

वहां एक घटना हुई है। लेकिन एसपी का कहना है कि अभी वहां शांति है और मतदान सुचारू रूप से हो रहा है। वहीं छतरपुर की एक घटना पर उन्होंने कहा कि हमारे एक कार्यकर्ता को बीजेपी उम्मीदवार ने अपनी गाड़ी से कुचल दिया। पुलिस ने अभी तक न तो गाड़ी जब्त की है और न ही उम्मीदवार को गिरफ्तार किया है। खुली गुंडागर्दी है हो रहा है। बीजेपी अध्यक्ष के चेले वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कलेक्टर-एसपी से बात की है। हमारी पार्टी चुनाव आयोग को भी इस बारे में रिपोर्ट दे रही है।

#WATCH | On an incident of violence in Morena, Madhya Pradesh, senior Congress leader Digvijaya Singh says, "I spoke with the SP and Collector. An incident occurred there but the SP says that it is peaceful there now and voting is taking place smoothly." https://t.co/2Fc0HRQwV3pic.twitter.com/NKovjwUYi9 — ANI (@ANI) November 17, 2023

मतदान केंद्र पर बढ़ाई गई सुरक्षा

#WATCH | Madhya Pradesh Elections | Heavy security deployed outside polling booths 147-148 of Dimani Assembly constituency, in Mirghan, Morena where one person was injured in an incident of stone pelting. The situation is now under control. https://t.co/2Fc0HRQwV3pic.twitter.com/4BywZtlUrE — ANI (@ANI) November 17, 2023

मुरैना के दिमनी विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र 147-148 के बाहर भारी सुरक्षा तैनात की गई। यहां पथराव की घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया। फिलहाल,स्थिति अब नियंत्रण में है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार मतदान केंद्र का दौरा कर रहे हैं।

Web Title: Assembly Elections 2023 senior congress leader digvijaya singh said we wining the 130 seat