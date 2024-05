Bihar Lok Sabha Elections 2024: बीच चुनाव में व्हीलचेयर पर क्यों दिख रहे तेजस्वी यादव, आखिर क्या है बात, देखें वीडियो

Highlights पीएम मोदी के सामने धराशाई होते नजर आए। तेजस्वी यादव को कमर में दर्द के कारण व्हील चेयर पर आना पड़ा है। पीएम मोदी अपनी उम्र को नजरअंदाज करते हुए लगातार चुनाव रैलियां कर रहे हैं।

Bihar Lok Sabha Elections 2024: बिहार में लोकसभा चुनाव का पांचवां चरण समाप्त हो चुका है। अब 25 मई को छठे चरण का मतदान होना है। अब सारा फोकस छठे और सातवें चरण पर है। बचे हुए चरणों के लिए सभी दलों के स्टार चुनाव प्रचारक लगातार प्रचार अभियान में जुटे हैं। एनडीए की ओर से चुनाव प्रचार की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल रखी है तो बिहार में महागठबंधन को तेजस्वी यादव लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। चुनावी प्रचार में तेजस्वी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। हालांकि, यहां वह पीएम मोदी के सामने धराशाई होते नजर आए।

VIDEO | Lok Sabha Elections 2024: Here's what RJD leader Tejashwi Yadav said on Lok Sabha elections.



"PM Modi keeps on saying anything. Unemployment, poverty, inflation have increased. There was no special status to Bihar. There was no special package. He didn't take meeting…