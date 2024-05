पूर्वोत्तर के युवाओं को मिलेगी विश्वस्तरीय सुविधा, जय शाह ने बीसीसीआई के ट्रेनिंग सेंटर की आधारशिला रखी

Highlights जय शाह ने उत्तर-पूर्व में बोर्ड की आगामी अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं की आधारशिला रखी "विश्व स्तरीय" इनडोर नेट, इनडोर स्विमिंग पूल और फिटनेस सेंटर से लाभ होगा छह राज्यों - अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम के क्रिकेटरों को जल्द ही लाभ मिलेगा

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव जय शाह ने उत्तर-पूर्व में बोर्ड की आगामी अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं की आधारशिला रखी। यह उन्नत बुनियादी ढांचे के माध्यम से क्षेत्र के छह राज्यों को अपने खिलाड़ियों के खेल को बढ़ाने में मदद करेगा। जय शाह ने एक्स पप इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि त्तर-पूर्व भारत के छह राज्यों - अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम को साल भर के प्रशिक्षण विकल्पों के लिए "विश्व स्तरीय" इनडोर नेट, इनडोर स्विमिंग पूल और फिटनेस सेंटर से लाभ होगा।

शाह ने ट्वीट किया, "पूर्वोत्तर में बीसीसीआई की आगामी अत्याधुनिक इनडोर प्रशिक्षण सुविधाओं की आधारशिला रखकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं! छह राज्यों - अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम - के हमारे क्रिकेटरों को जल्द ही लाभ मिलेगा। साल भर के प्रशिक्षण विकल्पों के लिए विश्व स्तरीय इनडोर नेट, इनडोर स्विमिंग पूल और फिटनेस सेंटर, यह, मिजोरम में नए पवेलियन के लॉन्च के साथ, क्षेत्र में क्रिकेट के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के हमारे दृष्टिकोण की दिशा में बड़ा कदम है, आने वाला समय रोमांचक है।"

Honoured to have laid the foundation stone for BCCI’s upcoming state-of-the-art indoor training facilities in the North East! Our cricketers from six states - Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, and Sikkim—will soon benefit from world-class indoor nets,… pic.twitter.com/8DcO0lOfrh