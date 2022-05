2022 की पहली तिमाही में दुनियाभर में 11.2 करोड़ नौकरियां चली गईं, 2021 की आखिरी तिमाही से 3.8 फीसदी की कमी: रिपोर्ट

By विशाल कुमार | Published: May 24, 2022 11:17 AM

आईएलओ के एक अधिकारी ने कहा कि महामारी से पहले काम पर हर 100 महिलाओं के लिए पूरी अवधि के दौरान औसतन 12.3 महिलाओं ने अपनी नौकरी खो दी होगी। अधिकारी ने कहा कि इसके विपरीत, प्रत्येक 100 पुरुषों के लिए पूरी अवधि के दौरान 7.5 पुरुषों ने अपनी नौकरी खो दी।

