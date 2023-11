Assembly Elections 2023: 5 राज्यों के चुनाव पर नितिन गडकरी ने कहा, 3 राज्यों में जीत निश्चित

Highlights गडकरी ने कहा, हम निश्चित रूप से 5 में से 3 राज्यों में जीत हासिल करने जा रहे हैं उन्होंने कहा, मिजोरम में हमारी संख्या बढ़ेगी और तेलंगाना में हमें जीत मिलेगी भाजपा नेता ने कहा, मुझे विश्वास है कि हम 2024 में लोकसभा चुनाव भी जीतने जा रहे हैं

Assembly Elections 2023: 5 राज्यों में चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को यह दावा किया है कि भाजपा की 3 राज्यों में जीत निश्चित है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है और सरकार ने अच्छा काम किया है और सत्ता में वापसी करेगी। गडकरी ने कहा, "शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 20 वर्षों में किए गए अच्छे काम और पिछले 10 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में किए गए काम के कारण हम निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में जीत हासिल करेंगे।"

5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, "हम निश्चित रूप से 5 में से 3 राज्यों में जीत हासिल करने जा रहे हैं। मिजोरम में हमारी संख्या बढ़ेगी और तेलंगाना में हमें जीत मिलेगी। मुझे विश्वास है कि हम 2024 में लोकसभा चुनाव भी जीतने जा रहे हैं।”

इस बीच, राजस्थान चुनाव के बारे में बोलते हुए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, "कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। सरकार ने अच्छा काम किया है। माहौल देखकर मैं कह सकता हूं कि सरकार दोबारा बनेगी... हमने अच्छा शासन दिया है।" उन्होंने कहा कि पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क कनेक्टिविटी प्रदान की। राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है।

उन्होंने कहा, "पीएम (मोदी) ने कहा कि कांग्रेस सरकार आतंकवादियों से सहानुभूति रखती है और राज्य को बर्बाद कर देगी। अगर हमारी सरकार आतंकवादियों का समर्थन करती है, तो केंद्र हमारी सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं कर रहा है? उनके पास ऐसा करने का अधिकार है। इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है और आप केवल चुनाव के दौरान लोगों को भड़का रहे हैं।''

#WATCH | Nagpur: On the upcoming Assembly elections in 5 states, Union Minister Nitin Gadkari says, "We are definitely going to win 3 out of 5 states. Our numbers will increase in Mizoram and in Telangana we will get victory. I believe that we are also going to win the Lok Sabha… pic.twitter.com/FNudiQnCSb