क्या दिल्ली के मौलवियों की तरह पुजारी और पादरियों को भी मिलेंगे 18 हजार रुपए? अनुराग ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल से पूछा सवाल

Highlights केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है जो पहले मंदिर का विरोध कर रहे थे अब वे हिंदू बन रहे है। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाते हुए दिल्ली के पुजारी और पादरियों को भी मिलेंगे 18 हजार रुपए देने की बात कही है।

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने दिल्ली सरकार और सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। अनुराग ठाकुर ने सीएम अरविंद केजरीवाल को फर्जी बताया और कहा कि मंदिर का विरोध करने वाले आज हिंदू बन रहे है।

उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए यह भी कहा है कि वे दिल्ली के मौलवियों को सलाना 18 हजार रुपए देते है। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि भारतीय नोटों पर भगवान गणेश और लक्ष्मी के चित्र छपने चाहिए। इसे लेकर भी काफी विवाद हुआ था।

नई दिल्ली में हुए एक प्रेस वार्ता में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार नया-नया प्रोपेगेंडा चलाती है ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जाए और इनके द्वारा किए गए भष्टाचार पर चर्चा न हो।

Those who opposed Ram Mandir,insulted Hindu deities,had to sack a minister, that Arvind Kejriwal is a symbol of anarchy. He stokes new propaganda so that his corruption isn't discussed: Anurag Thakur on Delhi CM's appeal for Goddess Laxmi-Lord Ganesh pics on Indian currency notes pic.twitter.com/QUA6MIQxmy