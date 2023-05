तमिलनाडु में नहीं खा सकेंगे गुटखा-पान मसाला, राज्य में एक साल के लिए बढ़ाया गया तम्बाकू उत्पाद पर लगा प्रतिबंध

Highlights तमिलनाडु में गुटखा, पान मसाला नहीं खा सकते लोग तम्बाकू उत्पाद पर तमिलनाडु में प्रतिबंध लगा है तम्बाकू उत्पाद पर प्रतिबंध को राज्य सरकार ने एक साल के लिए बढ़ा दिया है

चेन्नई: दक्षिण भारत के तमिलनाडु में गुटखा, पान मसाला खाने वालों के लिए बुरी खबर है। सरकार ने एक बार फिर राज्य में तम्बाकू उत्पाद पर लगे बैन को बढ़ाने का फैसला कर लिया है।

खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन, तमिलनाडु के आयुक्त ने कहा कि यह आदेश 23 मई से लागू होगा।

इसके तहत तमिलनाडु में गुटखा और पान मसाला जैसे चबाने योग्य खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण या बिक्री पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है, जिसमें तंबाकू और सामग्री के रूप में निकोटीन का उपयोग किया गया है।

