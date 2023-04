कलकत्ता हाईकोर्ट ने रामनवमी हिंसा की जांच NIA को सौंपी; सभी रिकॉर्ड, CCTV फुटेज केंद्र सरकार को सौंपने का आदेश

Highlights पिछले महीने रामनवमी के मौके पर राज्य के विभिन्न हिस्सों में हिंसा भड़क गई थी हिंसा की जांच एनआईए से कराने को लेकर हाईकोर्य में जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जांच को पश्चिम बंगाल पुलिस से एनआईए को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।

कोलकाताः पिछले महीने रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) करेगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया कि मामले की जांच एनआईए द्वारा करवाई जाए।

गौरतलब है कि पिछले महीने रामनवमी के मौके पर राज्य के विभिन्न हिस्सों में हिंसा भड़क गई थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवज्ञानम के नेतृत्व वाली वाली खंडपीठ ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए जांच को पश्चिम बंगाल पुलिस से राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।

अधिकारी ने जनहित याचिका में हिंसा के दौरान बम विस्फोट होने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच एनआईए को सौंपने का अनुरोध किया था। अदालत ने राज्य पुलिस को दो सप्ताह के भीतर मामले से संबंधित सभी रिकॉर्ड और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज केंद्र सरकार को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। केंद्र को मामले से जुड़े सभी दस्तावेज एनआईए को देने के लिए कहा गया।

