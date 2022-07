शिक्षा भर्ती घोटाला: ईडी ने पार्थ चटर्जी को बैंकशाल कोर्ट में पेश किया, ‘करीबी सहयोगी’ अर्पिता के परिसरों पर छापेमारी, 21 करोड़ रुपये और 20 मोबाइल जब्त

Highlights मशीन के माध्यम से नकदी की गिनती के लिए जांच टीम बैंक अधिकारियों की मदद ले रही है। तलाशी दल बैंक अधिकारियों की मदद ले रहा है। महासचिव चटर्जी को जांच के सिलसिले में करीब 26 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया।

कोलकाताः पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री और राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को कोलकाता के बैंकशाल कोर्ट में पेश किया गया। मंत्री को ईडी ने एसएससी भर्ती घोटाले के सिलसिले में उनके आवास से गिरफ्तार किया था

पार्थ चटर्जी की एक ‘करीबी सहयोगी’’ अर्पिता मुखर्जी के परिसरों पर छापेमारी में 21 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की है। नोट गिनने वाली मशीन के माध्यम से नकदी की गिनती के लिए जांच टीम बैंक अधिकारियों की मदद ले रही है। तलाशी दल बैंक अधिकारियों की मदद ले रहा है। मुखर्जी के परिसर से 20 से अधिक मोबाइल फोन भी जब्त किए गए, जिसके उद्देश्य और उपयोग का पता लगाया जा रहा है।

