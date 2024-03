Wayanad Seat Election: एनी राजा के सामने राहुल गांधी, जानें समीकरण, 2019 में चार लाख से अधिक वोट से जीते थे

Highlights कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। 2019 के लोकसभा चुनाव में वायनाड से चार लाख से अधिक वोट से जीत हासिल की थी। वेणुगोपाल केरल की अलप्पुझा और बघेल छत्तीसगढ़ की राजनांदगाव सीट से चुनाव लड़ेंगे।

Wayanad Seat Election:कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी फिर से एक बार फिर से केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ेंगे। केरल में सत्तारूढ़ सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाले एलडीएफ की साझेदार सीपीआई ने वरिष्ठ नेता एनी राजा को टिकट दिया है। एनी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की महासचिव हैं। सीपीआई महासचिव डी राजा की पत्नी हैं और दिल्ली में प्रमुख पार्टी नेताओं में से एक हैं।सीपीआई राज्य की कुल 20 लोकसभा सीटों में से चार पर चुनाव लड़ रही है। गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में वायनाड से चार लाख से अधिक वोट से जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। गांधी के अलावा सूची में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई नेताओं के नाम शामिल हैं।

#WATCH | Congress General Secretary KC Venugopal says, "...Our priority is to win the maximum Lok Sabha seats to defeat PM Modi in this next elections. Our target is to win the maximum number of parliament seats for the Congress party..." pic.twitter.com/JEYUzTVYse — ANI (@ANI) March 8, 2024

#WATCH Delhi: On the release of the first list of Congress candidates for the Lok Sabha elections 2024, Congress leader Pawan Khera says, "...There are such names which show that the Congress party is fighting this election only to win." pic.twitter.com/dLLRxm1nia — ANI (@ANI) March 8, 2024

वेणुगोपाल केरल की अलप्पुझा और बघेल छत्तीसगढ़ की राजनांदगाव सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल ने यहां संवाददाता सम्मेलन में इस बारे में जानकारी दी। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची में 15 उम्मीदवार सामान्य वर्ग से और 24 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों से हैं।

#WATCH | Congress leader Shashi Tharoor says, "The BJP is going to find it very tough to even repeat the 303 they had. I'm convinced at this time the BJP is going to lose the government. I have not seen any evidence of that. In every election, there's always been somebody leaving… pic.twitter.com/vIWJOve7EX — ANI (@ANI) March 8, 2024

कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) ने लोकसभा चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को छत्तीसगढ़, केरल और कई अन्य राज्यों में करीब 40 सीट के लिये उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई थी। कांग्रेस की इस सूची से कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी।

#WATCH | Congress leader Shashi Tharoor to contest from Thiruvananthapuram Lok Sabha constituency



" I am honoured and humbled that the Congress party has give me an opportunity to defend my seat...I look forward to a fair and effective contest. in 15 years of politics, I never… pic.twitter.com/lHfEW7RAvN — ANI (@ANI) March 8, 2024

कांग्रेस की केरल इकाई ने बुधवार को पार्टी नेतृत्व ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से आगामी आम चुनाव में वायनाड से उम्मीदवार बनने का आग्रह किया था। वह वर्तमान में लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। कांग्रेस, द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक), भाकपा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने पिछला आम चुनाव तमिलनाडु में एकसाथ लड़ा था।

#WATCH | Congress General Secretary KC Venugopal says, "...Former Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel to contest from Rajnandgaon...Congress MP DK Suresh to contest from Karnataka Bengaluru rural...Kerala Congress President K Sudhakaran to contest from Kannur. Congress leader Rahul… pic.twitter.com/65CPWuAIBf — ANI (@ANI) March 8, 2024

Web Title: Wayanad Seat Lok Sabha Election Rahul Gandhi vs Annie Raja congress LDF in Kerala wife CPI general secretary D Raja equation in 2019 Congress leader won 4 lakh votes