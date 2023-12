WATCH: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया से मुलाकात की

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया से शुक्रवार को दिल्ली में मुलाकात की। एएनआई ने एक्स पर पहलवानों की कांग्रेस नेता से मुलाकात की वीडियो पोस्ट की है। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुने जाने को लेकर विवाद जारी है। जहां साक्षी मलिक ने बीते गुरुवार को कुश्ती से संन्यास ले लिया है तो वहीं शुक्रवार को बजरंग पुनिया ने अपना पदमश्री सम्मान पीएम मोदी को लौटा दिया है।

कांग्रेस अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से मुलाकात की वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, "मोदी सरकार में अत्याचार झेल रहे देश के होनहार पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया से मिलने प्रियंका गांधी जी उनके घर पहुंची। मोदी सरकार के तानाशाही रवैये से देश का हर वर्ग परेशान है।"

इस मुलाकात को लेकर कांग्रेस नेता ने मीडिया से कहा, मैं यहां एक महिला के रूप में आई हूं।

#WATCH | "I came here as a woman...," says Congress General Secretary Priyanka Gandhi as she leaves the residence of wrestler Sakshi Malik in Delhi. pic.twitter.com/FbhE6HzO18