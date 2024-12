WATCH Shahi Jama Mosque in Sambhal: संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी?, भूमि-पूजन समारोह आयोजित, देखें वीडियो

Highlights शास्त्री ने कहा वास्तु दोष न रहे, इसके लिए भी पूजन किया गया। पुलिस चौकी के निर्माण के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ। पुलिस चौकी स्थापित करने का निर्णय लिया है।

WATCH Shahi Jama Mosque in Sambhal: उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी के निर्माण के लिए भूमि-पूजन समारोह आयोजित किया गया। लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 'योगी है तो संभव है।' संभल थाना क्षेत्र के कोट पूर्वी मोहल्ले में शाही जामा मस्जिद के पास बनने वाली पुलिस चौकी का शनिवार को भूमि पूजन हुआ। प्रशासन ने हाल में संभल हिंसा के मद्देनजर यहां पुलिस चौकी स्थापित करने का निर्णय लिया है। भूमि पूजन कराने वाले पुरोहित शोभित शास्त्री ने बताया कि आज पुलिस चौकी के निर्माण के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ। शास्त्री ने कहा वास्तु दोष न रहे, इसके लिए भी पूजन किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) श्रीश चंद्र ने पत्रकारों से कहा कि यह चौकी सुरक्षा की दृष्टि से स्थापित की जा रही है।

"Bhumi Pujan" being conducted for construction of police outpost near Jama Masjid in UP's Sambhal. It is being proposed the name of the new police outpost will be named "Satyavrat", the Satyug name of Sambhal. pic.twitter.com/QfUlAl15sf