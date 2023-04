Karnataka Assembly Elections 2023: पीएम मोदी ने किया लोगों का अभिवादन, बेंगलुरु में रोड शो के दौरान लोगों ने फूलों की पंखुड़ियां बरसाईं, देखें वीडियो

Highlights शाम करीब पांच बजे बेलगावी जिले के कुडाची से यहां पहुंचे। विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाहन में सवार होकर रोड शो में हिस्सा लिया। सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े और उन पर पुष्पवर्षा की।

Karnataka Assembly Elections 2023: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में रोड शो किया। इस दौरान भीड़ का अभिवादन किया। लोगों ने पीएम मोदी पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाईं। भारी भीड़ देखने को मिली। मोदी राज्य में अपनी तीसरी जनसभा को संबोधित करने के बाद शाम करीब पांच बजे बेलगावी जिले के कुडाची से यहां पहुंचे।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi waves at the crowd, people shower flower petals on him as he holds a roadshow in Bengaluru.#KarnatakaElections2023pic.twitter.com/c1w61rQETf