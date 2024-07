Parliament Monsoon Session LIVE: हजारों साल पहले अभिमन्यु को चक्रव्यूह में छह लोगों ने फंसा कर मारा था...चक्रव्यूह का दूसरा नाम है- ‘पद्मव्यूह’, राहुल गांधी का हमला, देखें वीडियो

Highlights जाति जनगणना हम पास करके आपको दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी एवं विपक्ष चक्रव्यूह तोड़ता है। ‘पद्मव्यूह’, जो कमल के फूल के आकार का होता है।

Parliament Monsoon Session LIVE: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बजट पर चर्चा करते हुए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया। कांग्रेस सांसद ने महाभारत का उल्लेख किया। गांधी ने कहा, "आपने जो 'चक्रव्यूह' बनाया है, इससे करोड़ों लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। हम इस 'चक्रव्यूह' को तोड़ने जा रहे हैं। ऐसा करने का सबसे बड़ा तरीका जिससे आप सब डरते हैं वह जाति जनगणना है। जैसा कि मैंने कहा कि INDIA गठबंधन इस सदन में गारंटीकृत कानूनी एमएसपी पारित करेगा वैसे ही मैं कह रहा हूं कि इस सदन में जाति जनगणना हम पास करके आपको दिखाएंगे।" गांधी ने सोमवार को केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उसने हिंदुस्तान के युवाओं, किसानों और गरीबों को अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसा दिया है।

#WATCH | In Lok Sabha, LoP Rahul Gandhi says, "Hindustan's nature is different. There is a formation against 'Chakravyuh' in every religion. In Hinduism, 'Shiv ki Baarat' is the opposite of 'Chakravyuh'. Anyone can join 'Shiv ki Baarat', - anyone from any faith...This fight is… pic.twitter.com/mB9oJKr0u7 — ANI (@ANI) July 29, 2024

उन्होंने लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि सत्तापक्ष चक्रव्यूह बनाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एवं विपक्ष चक्रव्यूह तोड़ता है। राहुल गांधी ने कहा, ‘‘हजारों साल पहले अभिमन्यु को चक्रव्यूह में छह लोगों ने फंसा कर मारा था...चक्रव्यूह का दूसरा नाम है- ‘पद्मव्यूह’, जो कमल के फूल के आकार का होता है। इसके अंदर डर और हिंसा होती है।’’

#WATCH | In Lok Sabha, LoP Rahul Gandhi says, "The 'Chakravyuh' that you have built is harming crores of people. We are going to break down this 'Chakravyuh'. the biggest way of doing this, one that scares you, is the Caste Census. Like I said that INDIA Alliance will pass… pic.twitter.com/B0eXWsDrCN — ANI (@ANI) July 29, 2024

Rahul Gandhi’s A1+A2, Chakravyuh speech today had the treasury benches struggling today. The Speaker too was seen minus his usual punch.



The opposition benches seem to be stealing the march in Parliament today. — Sanket Upadhyay (@sanket) July 29, 2024

कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा चार और लोगों का नाम लिया, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आपत्ति जताई। राहुल गांधी ने दावा किया, ‘‘21वीं सदी में एक और चक्रव्यूह तैयार किया गया है... जो अभिमन्यु के साथ हुआ, वही हिंदुस्तान के साथ किया जा रहा है।’’

#WATCH | In Lok Sabha, LoP Rahul Gandhi shows a poster of the traditional Halwa ceremony, held at the Ministry of Finance before the Budget session.



He says, "Budget ka halwa' is being distributed in this photo. I can't see one OBC or tribal or a Dalit officer in this. Desh ka… pic.twitter.com/BiFRB0VTk3 — ANI (@ANI) July 29, 2024

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘अभिमन्यु को चक्रव्यूह में छह लोगों ने घेर कर मारा था। आज भी चक्रव्यूह रचने वाले छह लोग हैं।’’ उन्होंने दावा किया कि जिस तरह से अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था उसी तरह हिंदुस्तान को फंसा दिया गया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, ‘‘सेना के जवानों को अग्निपथ के चक्रव्यूह में फंसाया गया। बजट में अग्निवीरों को पेंशन के लिए रुपया नहीं दिया गया।’’

उन्होंने कहा, ‘‘अन्नदाता ने आपके चक्रव्यूह से निकलने के लिए आपसे सिर्फ एक चीज मांगी है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी दे दीजिए, लेकिन नहीं दिया गया।’’ कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘एमएसपी की कानूनी गारंटी इतना बड़ा काम नहीं है। अगर बजट में इसका प्रावधान कर दिया जाता तो किसान चक्रव्यूह से निकल जाता। ‘इंडिया’ (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) गठबंधन की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि हम एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे।’’

#WATCH | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "My expectation was that this Budget would weaken the power of this 'Chakravyuh', that this Budget would help the farmers of this country, would help the youth of this country, would help the labourers, small business of this country. But… pic.twitter.com/t5RaQn4jBq — ANI (@ANI) July 29, 2024

Web Title: watch Parliament Monsoon Session LIVE LoP Rahul Gandhi says Thousands years ago Abhimanyu killed 6 people trapping Chakravyuh is 'Padmavyuh' video