Lok Sabha Speaker Election: आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय, विपक्ष ने किया विरोध, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया जिक्र, देखें वीडियो

Highlights संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी निभाई। आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया और संविधान पर हमला किया।

Lok Sabha Speaker Election: भाजपा सांसद ओम बिरला 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 1975 आपातकाल को याद किया। विपक्ष ने विरोध किया। बिरला ने कहा कि यह सदन 1975 में आपातकाल लगाने के फैसले की कड़ी निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों के दृढ़ संकल्प की सराहना करते हैं, जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया, संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी निभाई। आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया और संविधान पर हमला किया।

Lok Sabha Speaker Om Birla says "This House strongly condemns the decision to impose Emergency in 1975. Along with this, we appreciate the determination of all those people who opposed the Emergency, fought and fulfilled the responsibility of protecting the democracy of India.… pic.twitter.com/kCWDPQrKs2 — ANI (@ANI) June 26, 2024

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, "इमरजेंसी ने भारत के कितने ही नागरिकों का जीवन तबाह कर दिया था, कितने ही लोगों की मृत्यु हो गई थी। इमरजेंसी के उस काले कालखंड में, कांग्रेस की तानाशाह सरकार के हाथों अपनी जान गंवाने वाले भारत के ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और देश से प्रेम करने वाले नागरिकों की स्मृति में हम दो मिनट का मौन रखते हैं।"

#WATCH | Lok Sabha Speaker Om Birla says "This 18th Lok Sabha is the world's largest celebration of democracy. Despite other challenges, more than 64 crore voters participated in the elections with great enthusiasm. On behalf of the House, I express my gratitude to them and the… pic.twitter.com/axdITmccMY — ANI (@ANI) June 26, 2024

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, "1975 में आज के ही दिन तब की कैबिनेट ने इमरजेंसी का पोस्ट-फैक्टो रेटिफिकेशन किया था, इस तानाशाही और असंवैधानिक निर्णय पर मुहर लगाई थी। इसलिए अपनी संसदीय प्रणाली और अनगिनत बलिदानों के बाद मिली इस दूसरी आजादी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए, आज ये प्रस्ताव पास किया जाना आवश्यक है। हम ये भी मानते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी को लोकतंत्र के इस काले अध्याय के बारे में जरूर जानना चाहिए।"

#WATCH | Lok Sabha Speaker Om Birla says "I want to thank PM Modi, Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiu and all the members of the House for giving me the opportunity to work as the Speaker of the House again. I want to thank everyone for showing trust in me..." pic.twitter.com/F2ZInmA3YE — ANI (@ANI) June 26, 2024

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी, सदन के सभी सदस्यों को मुझे फिर से सदन के अध्यक्ष के रूप में दायित्व निर्वाहन करने का अवसर देने के लिए सबका आभार व्यक्त करता हूं, मुझ पर भरोसा दिखाने के लिए भी मैं सभी का आभारी हूं। बिरला ने कहा कि यह 18वीं लोकसभा लोकतंत्र का विश्व का सबसे बड़ा उत्सव है।

अन्य चुनौतियों के बावजूद 64 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने पूरे उत्साह के साथ चुनाव में भाग लिया। मैं सदन की ओर से उनका और देश की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। निष्पक्ष, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव प्रक्रिया संचालित करने के लिए और दूर-दराज के क्षेत्रों में भी एक भी वोट पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा किए गए प्रयासों के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार बनी है। पिछले एक दशक में लोगों की अपेक्षाएं, आशाएं और आकांक्षाएं बढ़ी हैं। इसलिए, यह हमारा दायित्व बनता है कि उनकी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को प्रभावी तरीके से पूरा करने के लिए हम सामूहिक प्रयास करें।

English summary :

watch Lok Sabha Speaker Election live chunav 2024 om birla says House strongly condemns decision impose Emergency in 1975 democracy of India see video

Web Title: watch Lok Sabha Speaker Election live chunav 2024 om birla says House strongly condemns decision impose Emergency in 1975 democracy of India see video