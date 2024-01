Kerala Governor Arif Mohammed Khan: मैं यहां से नहीं जाऊंगा, सड़क किनारे दुकान के सामने बैठे राज्यपाल, आखिर क्या है मजबूरी!, देखें वीडियो

Highlights दुकान से कुर्सी लेकर बैठ गए और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। केरल में सरकार और राज्यपाल के बीच मतभेद जारी है। राज्यपाल एक समारोह के लिए कोट्टाराक्कारा जा रहे थे।

Kerala Governor Arif Mohammed Khan: केरल में सरकार और राज्यपाल के बीच मतभेद जारी है। कोल्लम में एसएफआई कार्यकर्ताओं द्वारा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के बाद राज्यपाल खान दुकान के सामने बैठ गए। गवर्नर ने कहा कि मैं यहां से नहीं जाऊंगा। पुलिस उन्हें सुरक्षा दे रही है। पुलिस मौके पर मौजूद हैं। खान कोल्लम जिले के निलमेल में शनिवार को उनके खिलाफ ‘स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया’(एसएफआई) के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन करने पर अपने वाहन से बाहर निकले और प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क किनारे एक दुकान के सामने बैठ गए। खान एमसी रोड पर एक दुकान से कुर्सी लेकर वहीं बैठ गए और उन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

"I will not leave from here. Police is giving them protection," says Governor Arif Mohammed Khan after SFI activists held a protest against him in Kollam.