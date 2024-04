Watch: दिल्ली में लगे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के विवादित पोस्टर, यासीन मलिक के साथ आए नजर; जांच में जुटी पुलिस

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी माहौल में नेताओं की बयानबाजी के बीच, एक पोस्टर ने सियासत गर्म कर दी है। लुटियंस दिल्ली के पॉश इलाके में मंगलवार को एक विवादित पोस्टर देखा गया जिसकी जांच पुलिस कर रही है। पोस्टर के सामने आते ही पुलिस ने फौरन इसे इलाके से हटवा दिया।

हालांकि, दिल्ली की सड़कों पर लगे पोस्टर का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विवादित पोस्टर में कश्मीरी अलगाववादी यासीन मलिक के साथ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तस्वीर है। पोस्टर में मतदाताओं से दिल्ली में मतदान की तारीख 25 मई को कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने का आग्रह किया गया है, साथ ही 'लोकतंत्र की आवाज' के बैनर तले यासीन मलिक की रिहाई की भी वकालत की गई है।

पोस्टर में पूर्व पीएम के साथ जिस यासीन मलिक की फोटो है वह इस समय जेल में बंद है। इंटरनेट पर वायरल हुए एक वीडियो में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को विवादास्पद पोस्टर हटाते हुए देखा जा सकता है। हालाँकि, पोस्टर अपने प्रायोजक की पहचान का खुलासा नहीं करता है, न ही यह इसके उत्पादन के लिए जिम्मेदार प्रिंटिंग प्रेस के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

#WATCH | Delhi Police officials remove the poster of Jammu and Kashmir Liberation Front leader Yasin Malik with former Prime Minister Manmohan Singh which was put up near Mandi House Circle, Delhi. pic.twitter.com/27D2QCB09v