Vidhan Sabha Election 2024 Dates Bypolls: लोकसभा चुनाव के साथ 26 विधानसभा सीट पर उपचुनाव, देखें किस राज्य में पड़ेंगे वोट, जानिए शेयडूल

Highlights 10.5 लाख से अधिक मतदान केंद्र होंगे और 55 लाख ईवीएम होंगी। 49.72 करोड़ पुरुष मतदाता और 47.1 करोड़ महिला मतदाता हैं। 11 राज्यों के चुनाव शांतिपूर्ण और हिंसा मुक्त थे और लगभग शून्य पुनर्मतदान हुए थे।

Assembly Election 2024 Dates Bypolls: मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा उपचुनाव होंगे। लोकसभा चुनावों के साथ 26 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव भी होंगे। बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु में वोट पड़ेंगे। 97 करोड़ से अधिक मतदाता लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग करने के पात्र हैं और सभी को लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेना चाहिए। लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के दौरान संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग देश भर में 10.5 लाख मतदान केंद्र स्थापित करने की तैयारी कर रहा है।

VIDEO | Lok Sabha elections 2024: "Phase 3 would be from April 12, and the date of poll would be May 7. Phase 4 would be from April 18, and the date of poll would be May 13. Phase 5 would be from April 26, and the date of poll would be May 20. Phase 6 would be from April 29, and… pic.twitter.com/B4tIAACLCb