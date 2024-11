Vidhan Sabha Chunav Results 2024: बीजेपी मुख्यालय में जश्न की तैयारियां शुरू, जलेबी-लड्डू से करवाया जाएगा मुंह मीठा

Vidhan Sabha Chunav Results 2024: चुनाव आयोग आज महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों के परिणामों की घोषणा करेगा। 23 नवंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना की जा रही है जिसके नतीजे शाम तक साफ हो जाएंगे। साथ ही कई राज्यों के उपचुनाव के नतीजे भी आज आ जाएंगे। गिनती शुरू हुए अभी कुछ ही वक्त बीता है और बीजेपी के दिल्ली कार्यालय में जश्न की तैयारियां शुरू हो गई है। बीजेपी को इस बार चुनाव में जीत का भरोसा है। यही वजह है कि बीजेपी मुख्यालय में तैयारियां शुरू हो गई है।

#WATCH | Jalebis being prepared at BJP headquarters in Delhi, on votes counting day for Maharashtra and Jharkhand elections pic.twitter.com/MnZubGrLO9

सामने आई तस्वीरों और वीडियो में देखा जा सकता है कि हलवाई जलेबी बना रहे हैं। अलग-अलग बर्तन चूल्हे पर चढ़े हुए हैं और कार्यकताओं का मुंह मीठा कराने की पूरी तैयारी है।

महाराष्ट्र और झारखंड का एग्जिट पोल

महाराष्ट्र में, 2024 के विधानसभा चुनावों के लिए एग्जिट पोल सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन- जिसमें भाजपा, शिवसेना (शिंदे गुट) और एनसीपी (अजीत पवार गुट) शामिल हैं- और विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के बीच कड़ी टक्कर का संकेत देते हैं, जिसमें शिवसेना (यूबीटी गुट), एनसीपी (शरद पवार गुट) और कांग्रेस शामिल हैं। हालांकि मुकाबला कड़ा है, एग्जिट पोल महायुति के पक्ष में हैं, जो गठबंधन के लिए मामूली बहुमत का अनुमान लगाते हैं। महाराष्ट्र में, मुख्य मुकाबला भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के बीच है।

इस बीच, झारखंड में अधिकांश एग्जिट पोल राज्य विधानसभा चुनावों में भाजपा और उसके सहयोगियों की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। हालांकि, एक एग्जिट पोल का सुझाव है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेतृत्व वाला गठबंधन जीत हासिल कर सकता है।

#MaharashtraElection2024 | Initial trends by Election Commission come in. Shiv Sena, NCP and BJP of the Mahayuti lead on 2, 1 and 1 seats respectively.



Counting continues. pic.twitter.com/lr3T0gnbJY