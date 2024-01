Video: वंदे भारत के यात्रियों ने लौटाया 'स्मेलिंग' फूड, सोशल मीडिया पर मांगा रिफंड, रेलवे ने दिया ये जवाब

Highlights एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर उपयोगकर्ता आकाश केशरी ने क्लिप साझा की यूजर ने दावा किया कि ट्रेन के अंदर परोसा गया खाना बासी है साझा किए जाने के बाद से, केशरी की पोस्ट को 2,700 से अधिक बार देखा गया

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर चौंकाने वाले वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वंदे भारत के यात्री ट्रेन स्टाफ से अपने लगभग अछूते खाने की ट्रे वापस लेने के लिए कह रहे हैं। एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर उपयोगकर्ता आकाश केशरी (@akash24188) ने क्लिप साझा की और दावा किया कि ट्रेन के अंदर परोसा गया खाना बासी है।

एक वीडियो में यात्रियों को ट्रेन के कर्मचारियों से अपने भोजन की ट्रे हटाने के लिए कहते हुए दिखाया गया, जबकि दूसरे में टिन फ़ॉइल पैकेजिंग में परोसे गए भोजन का क्लोज़-अप दिखाया गया। कैप्शन में, केशरी ने अपनी निराशा व्यक्त की और धन वापसी के लिए कहा। उन्होंने भारतीय रेलवे, वंदे भारत एक्सप्रेस और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के आधिकारिक अकाउंट को भी टैग किया।

केशरी वीडियो शेयर करते हुए लिखा"नमस्कार सर, मैं 22416 से एनडीएलएस से बीएसबी तक यात्रा कर रहा हूं। अब जो खाना परोसा गया, उसमें बदबू आ रही है और खाने की गुणवत्ता बहुत गंदी है। कृपया मेरे सारे पैसे वापस करें.. ये विक्रेता वंदे भारत एक्सप्रेस के ब्रांड नाम को खराब कर रहे हैं।"

साझा किए जाने के बाद से, केशरी की पोस्ट को 2,700 से अधिक बार देखा गया और कई टिप्पणियाँ मिलीं। वीडियो ने रेलवे सेवा का भी ध्यान खींचा, जिन्होंने वंदे भारत यात्री को आश्वासन दिया कि शिकायत आधिकारिक तौर पर रेलमदद पर दर्ज की गई है।

@indianrailway__@AshwiniVaishnaw@VandeBharatExp Hi sir I am in journey with 22416 from NDLS to BSB. Food that was served now is smelling and very dirty food quality. Kindly refund my all the money.. These vendor are spoiling the brand name of Vande Bharat express . pic.twitter.com/QFPWYIkk2k