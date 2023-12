VIDEO: टीएमसी के कल्याण बनर्जी ने फिर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की उतारी नकल, ताजा वीडियो आया सामने

Highlights टीएमसी सांसद ने एक कार्यक्रम में बात करते हुए एक बार फिर धनखड़ की नकल की इसे "कला का रूप" बताते हुए उन्होंने कहा कि वह उनकी नकल करना जारी रखेंगे टीएमसी नेता ने कहा, मेरे पास खुद को अभिव्यक्त करने का पूरा मौलिक अधिकार है

नई दिल्ली: पिछले हफ्ते, संसद परिसर के अंदर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल करने के बाद एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया था और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपने फोन पर टीएमसी नेता का वीडियो बनाते देखा गया था। रविवार को, टीएमसी सांसद ने एक कार्यक्रम में बात करते हुए एक बार फिर धनखड़ की नकल की और इसे "कला का रूप" बताते हुए कहा कि वह उनकी नकल करना जारी रखेंगे। बनर्जी ने कहा कि वह अपना कृत्य एक हजार बार दोहराएंगे और यह उनका मौलिक अधिकार है।

अपने लोकसभा क्षेत्र सेरामपुर में एक राजनीतिक बैठक को संबोधित करते हुए, बनर्जी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा के अंदर मिमिक्री करने वाले पहले व्यक्ति थे। मंच पर रहते हुए, टीएमसी नेता ने पीएम मोदी की नकल करते हुए कहा, "उन्होंने ऐसा किया और हम मुस्कुराए। कोई अपवाद नहीं बनाया गया।"

इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि "मिमिक्री एक कला है" टीएमसी नेता ने बिना उपराष्ट्रपति का नाम लिए बगैर आगे कहा, "अगर कोई कला को नहीं समझता है तो मैं क्या कर सकता हूं? अगर कोई हास्य नहीं समझता है, अगर किसी के पास सुसंस्कृत दिमाग नहीं है, अगर कोई खुद को पहचानता है तो मैं एक लक्ष्य के रूप में असहाय हूं।“ उन्होंने आगे कहा, "मैं मिमिक्री करता रहूंगा। यह कला का एक रूप है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसे हजार बार करूंगा। मेरे पास खुद को अभिव्यक्त करने का पूरा मौलिक अधिकार है। आप मुझे जेल भेज सकते हैं। मैं पीछे नहीं हटूंगा।"

Could guess what TMC MP Kalyan Banerjee is doin! pic.twitter.com/NmiqHBOo7e