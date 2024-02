VIDEO: बीजेपी का आरोप, राहुल गांधी ने कांग्रेस नेता को दिया कुत्ते की प्लेट से बिस्किट, देखें

Highlights अमित मालवीय ने राहुल गांधी द्वारा कांग्रेस नेता को कुत्ते की थाली में बिस्किट देते हुए एक वीडियो साझा किया उन्होंने कहा, जो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कुत्ते की तरह बर्ताव करे तो ऐसी पार्टी का लुप्त हो जाना स्वाभाविक है वीडियो को लेकर ताजा विवाद पर कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है

नई दिल्ली: भाजपा नेता और पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोमवार देर रात 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के दौरान राहुल गांधी द्वारा एक कांग्रेस नेता को कुत्ते की थाली में बिस्किट देते हुए एक वीडियो साझा किया। एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर वीडियो साझा करते हुए, मालवीय ने हिंदी में लिखा, “अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने पार्टी के बूथ एजेंटों की तुलना कुत्तों से की और यहाँ राहुल गांधी अपनी यात्रा में एक कुत्ते को बिस्किट खिला रहे हैं और जब कुत्ते ने नहीं खाया तो वही बिस्किट उन्होंने अपने कार्यकर्ता को दे दिया। जिस पार्टी का अध्यक्ष और युवराज अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कुत्ते की तरह बर्ताव करे तो ऐसी पार्टी का लुप्त हो जाना स्वाभाविक है।“

गांधी के वंशज को “बेशर्म” कहते हुए, एक अन्य भाजपा नेता, पल्लवी सीटी, ने उस दिन को याद किया जब पूर्व कांग्रेस नेता और अब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को “राहुल गांधी के पालतू कुत्ते, पिद्दी” के साथ “उसी प्लेट” में बिस्कुट खिलाया गया था। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, “और अब शहजादा (राजकुमार) एक पार्टी कार्यकर्ता को एक कुत्ते द्वारा अस्वीकार किया गया बिस्किट देता है। यह उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं, समर्थकों और मतदाताओं के प्रति उनका सम्मान है?”

How shameless



First, Rahul Gandhi made @himantabiswa ji eat biscuits 🍪 from same plate as his pet dog 🐕 Pidi



Then Congress President Khargeji compares party workers to dogs 🐕



& now, Shehzada gives a biscuit 🍪 rejected by a dog 🐕 to a party worker



This is the RESPECT… pic.twitter.com/hXZGwGa2Ks