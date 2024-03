Varanasi Lok Sabha Seat: '10 लाख वोट से हारेंगे मोदी', वाराणसी से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय ने कहा

Highlights पीएम मोदी से वाराणसी लोकसभा से दो बार चुनाव हारे हैं कांग्रेस के अजय राय कांग्रेस ने तीसरी बार पीएम मोदी के सामने उन्हें दिया टिकट अजय राय ने कहा पीएम मोदी 10 लाख वोट से हारेंगे

Varanasi Lok Sabha Seat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से तीसरी बार सांसद का चुनाव लड़ेंगे। यहां की जनता ने उन्हें दो बार भारी मतों से विजयी बनाया। वाराणसी को लेकर पीएम का प्रेम भी जगजाहिर है। बीते दिनों पहले बीजेपी ने जब लोकसभा चुनावों के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी की तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर वाराणसी सीट से पीएम मोदी का नाम था। इस बार बीजेपी को उम्मीद है कि पीएम मोदी इस बार वाराणसी से 10 लाख वोट लेंगे।

#WATCH | Varanasi, Uttar Pradesh: State Congress leader and candidate from Varanasi Ajay Rai reaches his constituency.



He says, "...I am from Kashi and I am well aware of every street, house and person in Kashi. The time will tell whether the BJP will cross 10 lakh votes or will… pic.twitter.com/JF9DPI9z5L