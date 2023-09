Vande Bharat Express: चेन्नई को तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों से जोड़ेगी वंदे भारत ट्रेन, जानें समय और किराया, क्या है शेयडूल

Highlights तमिलनाडु को मिली यह दूसरी इंटरसिटी वंदे भारत ट्रेन है। ट्रेन यहां से अपराह्न 2.50 बजे दक्षिणी शहर के लिए रवाना होगी। तिरुनेलवेली-मदुरै क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

Vande Bharat Express: तमिलनाडु को रविवार को मिली वंदे भारत ट्रेन राजधानी चेन्नई को राज्य के दक्षिणी हिस्सों से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को नौ वंदे भारत रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जिनमें तिरुनेलवेली-मदुरै-चेन्नई सेवा भी शामिल है।

राज्य को मिली यह दूसरी इंटरसिटी वंदे भारत ट्रेन है। दक्षिणी रेलवे के अनुसार, ट्रेन मंगलवार को छोड़कर हफ्ते में छह दिन चलेगी और 653 किलोमीटर की दूरी 7.50 घंटे में तय करेगी। तिरुनेलवेली से यह ट्रेन प्रतिदिन सुबह छह बजे रवाना होगी, जबकि ट्रेन यहां से अपराह्न 2.50 बजे दक्षिणी शहर के लिए रवाना होगी।

Our Hon PM Thiru @narendramodi avl flagged off nine new Vande Bharat Trains today & on behalf of the people of Tamil Nadu, we thank our Hon PM for flagging off the much-awaited Tirunelveli - Madurai - Chennai Vande Bharat Express and the second inter state Vande Bharat Express…pic.twitter.com/7UC0a1rxsy