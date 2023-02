अडानी मामले में फिर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा- पीएम और अडानी के बीच सांठगांठ को समझना महत्वपूर्ण

Highlights राहुल गांधी ने कहा, पीएम को लगता है कि वह बहुत शक्तिशाली हैं और लोग उनसे डर जाएंगे कांग्रेस सांसद ने कहा- पीएम और अडानी के बीच सांठगांठ को समझना महत्वपूर्ण है राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र में कैथंगु परियोजना के तहत 25 घरों को लाभार्थियों को दिए

वायनाड: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र केरल के वायनाड में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस नेता ने एकबार फिर से पीएम मोदी पर हमला किया। अपने भाषण में राहुल गांधी ने कहा, पीएम को लगता है कि वह बहुत शक्तिशाली हैं और लोग उनसे डर जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह भारत के पीएम हैं। क्योंकि एक दिन उन्हें अपनी सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर किया जाएगा।

लोकसभा में अपने भाषण के कुछ हिस्से को हटाए जाने पर राहुल गांधी ने कहा, संसद में मेरे भाषण के कुछ अंश हटा दिए गए। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। मैंने जो कहा उसके संबंध में मुझे सबूत दिखाने के लिए कहा गया था और मैंने लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने सबूत के साथ हर बिंदु को हटा दिया है। उन्होंने कहा कि इस देश में हर किसी के लिए संसद की कार्यवाही देखना चाहिए। देश में क्या हो रहा है और पीएम और अडानी के बीच सांठगांठ को समझना महत्वपूर्ण है।

Wayanad, Kerala| Parts of my speech in parliament were removed. I did not insult anybody. I was asked to show proof with regards to what I said & I have written a letter to the Lok Sabha speaker with every point they have removed along with supporting proof: Rahul Gandhi,Congress pic.twitter.com/n4qWJcLiBL