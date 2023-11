Uttarkashi Tunnel Rescue: रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ पूर्ण सफल, सिलक्यारा सुरंग से सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया बाहर

उत्तरकाशी: उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग में पिछले 17 दिन से फंसे सभी श्रमिकों को मंगलवार की शाम को सुरंग से बाहर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। श्रमिकों को एक-एक करके 800 मिमी के उस पाइप के जरिए बाहर निकाला गया जिसे मलबे में ड्रिल करके डाला गया था। बाहर निकाले गए सभी मजदूरों की मेडिकल जाँच के लिए एंबुलेंस मेडिकल जाँच के लिए ले जाया गया। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा मार्ग पर बन रही सुरंग का एक हिस्सा 12 नवंबर को ढह गया था, जिससे उसमें ये श्रमिक फंस गए थे। पूरा देश इनकी सलामती की दुआ मांग रहा था।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिल्कयारा सुरंग के अंदर से बचाए गए श्रमिकों से मुलाकात की। जब सुरंग में फंसे श्रमिकों को बाहर निकाला गया तो लोगों के चेहरे में खुशी देखने को मिली। स्थानीय लोगों ने सिल्क्यारा सुरंग के बाहर मिठाइयां बांटी। श्रमिकों के परिजनों में भी खुशी की लहर दौड़ गई।

