Uttar Pradesh Congress: पूर्व बसपा सांसद पर भरोसा, कांग्रेस ने दलित नेता खाबरी को यूपी इकाई का प्रमुख नियुक्त किया, 2024 पर नजर, जानें

Highlights अजय लल्लू द्वारा प्रदेश इकाई के प्रमुख के पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद नियुक्तियां की गई हैं। पूरे राज्य को छह भागों पश्चिम, ब्रज, अवध, बुंदेलखंड, प्रयाग और पूर्वांचल में बांटा है। हर जोन में राष्ट्रीय सचिवों की तैनाती कर चुकी हैं। अब हर जोन का अध्यक्ष भी होगा।

नई दिल्लीः कांग्रेस ने शनिवार को दलित नेता बृजलाल खाबरी को अपनी उत्तर प्रदेश इकाई का प्रमुख नियुक्त किया और 2024 के आम चुनाव से पहले राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में अपने पुनरुत्थान के प्रयासों के तहत छह क्षेत्रीय प्रमुख भी नियुक्त किए।

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद अजय लल्लू द्वारा प्रदेश इकाई के प्रमुख के पद से इस्तीफा दिए जाने के कुछ महीने बाद ये नियुक्तियां की गई हैं। पार्टी ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख के रूप में पूर्व बसपा सांसद खाबरी की नियुक्ति की और इसके साथ ही नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अजय राय, वीरेंद्र चौधरी, नकुल दुबे, अनिल यादव तथा योगेश दीक्षित को प्रदेश इकाई में क्षेत्रीय प्रमुख के रूप में नामित किया।

Breaking: Brijlal Khabri appointed UP Congress Chief. 6 zonal chiefs appointed too by the Congress party in Uttar Pradesh. pic.twitter.com/oIZ1aQP4YJ