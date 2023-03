होली के रंगों से बचाने के लिए यूपी के अलीगढ़ में मस्जिद को तिरपाल से ढका गया, सामने आई तस्वीर; मस्जिद के केयरटेकर ने कही ये बात

Highlights होली को देखते हुए अलीगढ़ में हलवाईयां मस्जिद को तिरपाल से ढक दिया गया है। मस्जिद के केयर टेकर ने कहा कि प्रशासन के निर्देशानुसार ऐसा किया गया।

अलीगढ़ः उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रंगों से बचाने के लिए होली से पहले एक मस्जिद को तिरपाल से ढक दिया गया है। मस्जिद के केयरटेकर हाजी मोहम्मद इकबाल ने कहा कि पुलिस-प्रशासन के निर्देशों पर ऐसा किया गया है। हाजी मोहम्मद के मुताबिक, ऐसा पिछले 4-5 सालों से किया जा रहा है।

समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि होली के त्योहार से पहले अलीगढ़ में हलवाईयां मस्जिद को तिरपाल से ढक दिया गया। मस्जिद के केयरटेकर हाजी मोहम्मद इकबाल के हवाले से एजेंसी ने लिखा है कि मस्जिद की दीवारों पर रंग न लगे इसके लिए पिछले 4-5 साल से हो रहा है।

Uttar Pradesh | Halwaiyan Mosque in Aligarh covered with tarpaulin ahead of #Holi festival



It is happening for the last 4-5 years to ensure that colours don’t splash on the walls of the mosque: Haji Mohammad Iqbal, caretaker of the mosque (06.03) pic.twitter.com/KVrzVyb8pT