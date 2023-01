जोशीमठ में लाल निशान वाले घरों पर लगाए गए 'इस्तेमाल लायक नहीं' के पोस्टर

Highlights जोशीमठ में हुआ 4000 भवनों का आकलन दो दर्जन मकानों पर 'इस्तेमाल लायक नहीं' का पोस्टर लगाया गया जोशीमठ में जमीन धंसने और दरार आने की गति लगातार बढ़ती जा रही है

जोशीमठ: उत्तराखंड के जोशीमठ में दरार वाले घरों का निरीक्षण करने पहुंची इंजीनियरों की टीम ने 9 वॉर्डों में 4000 भवनों का आकलन किया। आकलन के बाद टीम ने जर्जर हो चुकी इमारतों को चिन्हित कर उनकी दीवारों पर 'इस्तेमाल लायक नहीं' का पोस्टर लगा दिया है। इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी देते हुए सीबीआरआई के मुख्य अभियंता डॉ. अजय चौरसिया ने बताया कि हम भवनों के विवरण का आकलन कर रहे हैं कि भवन का निर्माण कैसे किया गया, किस सामग्री का उपयोग किया गया और यह निर्धारित मानदंडों के अनुसार था या नहीं।

Uttarakhand| Assessment of the 4000 buildings in 9 wards in Joshimath being done. We are assessing the details of the buildings including how the building was constructed, what materials were used, was it according to the set norms: Dr. Ajay Chaurasia, Chief Engineer, CBRI pic.twitter.com/jOpG8RjPxY