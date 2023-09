उज्जैन रेपकांड::"ऐसे जघन्य अपराध से सख्ती से निपटने की जरूरत है", बीआरएस नेता के कविता ने कहा

Highlights उज्जैन रेपकांड पर बरसी के कविता ने वारदात को अमानवीय घटना करार दिया उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे बर्बर अपराधों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जरूरत है महिलाओं के लिए समाज को सुरक्षित स्थान बनाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है

हैदराबाद: भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की वरिष्ठ महिला नेता और पार्टी की एमएलसी के कविता ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन में 12 साल की नाबालिग के साथ हुई बलात्कार की वारदात को अमानवीय घटना करार दिया और कहा कि अब समय आ गया है कि सरकार को ऐसे बर्बर अपराधों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जरूरत है।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने मध्य प्रदेश शासन से अपील की कि इस दुर्दांत और भयावह घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करें।

सोशल प्लेफॉर्म एक्स (पूर्व ट्विटर) पर के कविता ने कहा, "उज्जैन में 12 साल की बच्ची के साथ क्रूर बलात्कार की खबर दिल दहला देने वाली है। इस तरह के जघन्य अपराध अनियंत्रित नहीं रह सकते, इनके खिलाफ कड़ी और कड़ी कार्रवाई की जाए। अपराधियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। महिलाओं के लिए समाज को सुरक्षित स्थान बनाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है और प्रत्येक नागरिक को मानवता के प्रति उनके कर्तव्य की याद दिलानी चाहिए।''

The news of the brutal rape of a 12-year-old in Ujjain is heart-wrenching. Such heinous crimes cannot continue to remain unchecked, stricter and stronger action against the perpetrators must be initiated at the earliest.

Building and providing safe space to women, is our…