UGC-National Eligibility Test: यूजीसी- राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा का आयोजन 21 फरवरी से 10 मार्च 2023 तक, देखें शेयडूल

नई दिल्लीः राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा कि यूजीसी- राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) का आयोजन 21 फरवरी से 10 मार्च, 2023 तक होगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के लिए आज 29 दिसंबर, 2022 से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की है। आवेदन पत्र 2023 जमा करने की अंतिम तिथि 17 जनवरी, 2023 है।

पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर आवेदन पत्र भर सकते हैं। एनटीए अधिकारी ने बताया कि कम्प्यूटर आधारित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) 83 विषयों में आयोजित की जायेगी। यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को नेट परीक्षा आयोजित करने का दायित्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सौंपा है।

UGC-National Eligibility Test (NET) to be conducted from February 21 to March 10, 2023: National Testing Agency — Press Trust of India (@PTI_News) December 29, 2022

यह परीक्षा भारतीय विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में भारतीय नागरिकों के सहायक प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलो बनने के लिये पात्रता निर्धारित करती है। उन्होंने कहा, ‘‘ एनटीए द्वारा जूनियर रिसर्च फेलो के दिसंबर संस्करण और सहायक प्रोफेसर की पात्रता के लिये कम्प्यूटर आधारित प्रारूप में यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘ इसके लिये ऑनलाइन आवेदन 29 दिसंबर से 17 जनवरी तक स्वीकार किये जायेंगे । परीक्षा का आयोजन 21 फरवरी से 10 मार्च 2023 तक होगा।’’ इस परीक्षा का आयोजन वर्ष में दो बार किया जाता है।

Dates of Examination:

21 February 2023 to 10 March 2023.



Best wishes to the prospective applicants. — Mamidala Jagadesh Kumar (@mamidala90) December 29, 2022

UGC के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने UGC NET के पंजीकरण और परीक्षा की तारीखों की पुष्टि करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। यूजीसी के अध्यक्ष ने ट्वीट किया, “यूजीसी-नेट दिसंबर 2022 का कार्यक्रम: ऑनलाइन आवेदन पत्र 29 दिसंबर 2022 से 17 जनवरी 2023 (शाम 05:00 बजे तक) जमा करना और परीक्षा की तारीख 21 फरवरी 2023 से 10 मार्च 2023 तक है।”

The National Testing Agency (NTA) will conduct UGC-NET December 2022 for ‘Junior Research Fellowship’ and eligibility for ‘Assistant Professor’ in 83 subjects in Computer Based Test (CBT) mode. — Mamidala Jagadesh Kumar (@mamidala90) December 29, 2022

परीक्षा का तरीकाः परीक्षा केवल कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का पैटर्न टेस्ट में दो पेपर शामिल होंगे। दोनों पत्रों में वस्तुनिष्ठ प्रकार, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। पेपर के बीच कोई ब्रेक नहीं होगा।

UGC NET 2023 की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं।

उस लिंक को देखें जिसमें लिखा हो, “UGC NET 2023 के लिए आवेदन करें।”

पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करें।

आवेदन पत्र भरें।

स्कैन किए गए दस्तावेज़ अपलोड करें।

आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

फॉर्म जमा करें और भविष्य के संदर्भ के लिए उसका एक प्रिंटआउट ले लें।

पात्रता मापदंडः (ELIGIBILITY CRITERIA)

सामान्य/अनारक्षित/सामान्य-ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार, जिन्होंने यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों से मास्टर डिग्री या समकक्ष परीक्षा में कम से कम 55% अंक (राउंड ऑफ किए बिना) प्राप्त किए हैं (वेबसाइट पर उपलब्ध: www.ugc.ac.in मानविकी और सामाजिक विज्ञान (भाषाओं सहित), कंप्यूटर विज्ञान और अनुप्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान, आदि इस परीक्षा के लिए पात्र हैं।

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) /अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी)/विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी)/तीसरे लिंग श्रेणी के उम्मीदवारों से संबंधित हैं जिन्होंने कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हैं, मास्टर डिग्री या समकक्ष परीक्षा में पात्र हैं। अधिक जानकारी के लिए, उम्मीदवारों को विस्तृत अधिसूचना (एक बार जारी) की जांच करने की सलाह दी जाती है।

