Viral Video: रनवे पर घिसटता रह कार्गो प्लेन, नहीं खुला फ्रंट लैंडिंग गियर, कैमरे में कैद हुआ भयानक वीडियो, देखिए

Highlights इस्तांबुल हवाई अड्डे पर एक विमान को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी विमान का फ्रंट लैंडिंग गियर खराब हो गया विमान ने रनवे पर घिसटते हुए लैंडिंग की

Viral Video: तुर्कीये के इस्तांबुल हवाई अड्डे पर एक विमान को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। एक मालवाहक विमान का फ्रंट लैंडिंग गियर खराब हो गया जिसके कारण विमान ने रनवे पर घिसटते हुए लैंडिंग की। भारी भरकम कार्गो प्लेन के घिसटते हुए लैंड करने का भयानक वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

हालांकि राहत की बात ये रही कि कोई भी घायल नहीं हुआ और चालक दल को विमान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तुर्कीये के परिवहन और बुनियादी ढांचा मंत्री ने विमान में सवार सभी लोगों के सुरक्षित होने की जानकारी दी।

जानकारी के अनुसार ये विमान फेडएक्स एक्सप्रेस का बोइंग 767 था। विमान ने जब लैंडिंग की कोशिश की तब इसके आगे के लैंडिंग गियर नहीं खुले। हालांकि पॉयलट के पास कोई चारा नहीं था। पॉयलट ने बैक लैंडिंग गियर का इस्तेमाल किया और रनवे की तरफ आगे बढ़ा। विमान फ्रंट लैंडिंग गियर न खुलने की वजह से बहुत देर तक जमीन पर घिसटता रहा।

Dramatic video captured the moment a cargo plane made an emergency landing at Istanbul Airport after its front landing gear failed.



No one was injured and the crew safely evacuated the aircraft, Turkey's transportation and infrastructure minister said.https://t.co/Dk6nTfoKKKpic.twitter.com/LQYqui97VL