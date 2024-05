Ireland-Papua New Guinea-Uganda T20 World Cup 2024 squad: आयरलैंड, पापुआ न्यू गिनी और युगांडा ने टीम की घोषणा की, यहां देखें पूरी सूची

Highlights Ireland-Papua New Guinea-Uganda T20 World Cup 2024 squad: पापुआ न्यू गिनी टी20 विश्व कप 2024 टीम तैयार है। दूसरी बार खेलेंगे। Ireland-Papua New Guinea-Uganda T20 World Cup 2024 squad: युगांडा टीम का नेतृत्व ब्रायन मसाबा करेंगे। Ireland-Papua New Guinea-Uganda T20 World Cup 2024 squad: टी20 विश्व कप में आयरलैंड की अगुआई पॉल स्टर्लिंग करेंगे।

Ireland-Papua New Guinea-Uganda T20 World Cup 2024 squad: आगामी टी20 क्रिकेट विश्व कप के लिए आयरलैंड, पापुआ न्यू गिनी और युगांडा ने टीम की घोषणा कर दी है। आईसीसी विश्व कप 2024 में 20 टीम भाग ले रही हैं और एक जून से मैच शुरू हो जाएंगे। युगांडा टीम का नेतृत्व ब्रायन मसाबा करेंगे। टी20 विश्व कप में आयरलैंड की अगुआई पॉल स्टर्लिंग करेंगे। पापुआ न्यू गिनी टी20 विश्व कप 2024 टीम तैयार है। दूसरी बार खेलेंगे। पापुआ न्यू गिनी ने टूर्नामेंट में ग्रुप सी में शामिल है और अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है।

आयरलैंड की टीम इस प्रकार है: पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), मार्क एडेयर, रॉस एडेयर, एंड्रयू बेलबिर्नी, कर्टिस कैंपर, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, ग्राहम ह्यूम, जोश लिटिल, बैरी मैकार्थी, नील रॉक, हैरी टेक्टर, लोर्कान टकर, बेन व्हाइट और क्रेग यंग।

पापुआ न्यू गिनी टीम इस प्रकार है: असद वाला (कप्तान), सीजे अमिनी, एली नाओ, चाड सोपर, हिला वेरे, हिरी हिरी, जैक गार्डनर, जॉन कारिको, काबुआ वागी मोरिया, किपलिंग डोरिगा, लेगा सियाका, नॉर्मन वनुआ, सेमा कामिया, सेसे बाउ और टोनी उरा।

अनुभवी सलामी बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग को वेस्टइंडीज और अमेरिका में होने वाले आगामी टी20 क्रिकेट विश्व कप के लिए बुधवार को आयरलैंड की 15 सदस्यीय टीम का कप्तान बनाया गया। स्टर्लिंग के अलावा एंड्रयू बेलबिर्नी और जॉर्ज डॉकरेल जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को भी टीम में जगह मिली है। आयरलैंड टी20 विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत ग्रुप ए में पांच जून को न्यूयॉर्क में भारत के खिलाफ करेगा।

ग्रुप ए में भारत और आयरलैंड के अलावा पाकिस्तान, कनाडा और मेजबान अमेरिका को जगह मिली है। आयरलैंड की टीम टी20 विश्व कप में लगातार आठवीं बार हिस्सा ले रही है। टीम ने यूरोप क्वालीफायर के क्षेत्रीय फाइनल में स्कॉटलैंड के बाद दूसरे स्थान पर रहते हुए टी20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया। टीम ने 2009 में पदार्पण करते हुए सुपर आठ चरण में जगह बनाई थी।

पापुआ न्यू गिनी ने भी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है जिसकी कमान 36 साल के अनुभवी असद वाला को सौंपी गई है। उन्होंने 2021 टी20 विश्व कप में भी यह भूमिका निभाई थी। असद नौ अन्य खिलाड़ियों और जैक गार्डनर के साथ 2021 में ओमान और यूएई में हुए टूर्नामेंट की टीम का भी हिस्सा थे।

ऑल राउंडर सीजे अमिनी को उप कप्तान बनाया गया है जबकि 20 साल के स्पिनर जॉन केरिको टीम के सबसे युवा खिलाड़ी हैं। पापुआ न्यू गिनी ने पूर्वी एशिया-प्रशांत क्वालीफार जीतकर दूसरी बार टी20 विश्व कप में जगह बनाई है। टीम अपने अभियान की शुरुआत दो जून को गयाना में वेस्टइंडीज के खिलाफ ग्रुप सी मुकाबले के साथ करेगी।