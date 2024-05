"सैम पित्रोदा का पूर्वी भारत के लोगों को 'चीनी जैसा' कहना, नस्लवादी प्रहार है", हिमंत बिस्व सरमा समेत पूरी भाजपा हुई हमलावर

Highlights सैम पित्रोदा का पूर्व भारत के लोगों के चीनियों जैसे दिखने वाला बयान नस्लवादी टिप्पणी है हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि सैम भाई मैं उत्तर पूर्व से हूं और मैं एक भारतीय की तरह दिखता हूं असम के सीएम ने कहा कि हम अलग दिख सकते हैं लेकिन हम एक हैं, अपने देश के बारे में थोड़ा समझें

गुवाहाटी: भारतीय जनता पार्टी ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के ताजा बयान पर हमला करते हुए कहा कि उनका पूर्व भारतीय लोगों के चीनियों जैसे दिखने वाला बयान सीधे तौर पर नस्लवादी टिप्पणी है।

कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने 'द स्टेट्समैन' को दिए एक साक्षात्कार में कहा था, "दक्षिण भारत के लोग 'अफ्रीकियों जैसे दिखते हैं, पश्चिम भारत के लोग अरब जैसे दिखते हैं और पूर्वी भारत के लोग चीनियों जैसे दिखते हैं।"

पित्रोदा के इस बयान पर हमला करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी और सोशल प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर किये पोस्ट में कहा "सैम भाई, मैं उत्तर पूर्व से हूं और मैं एक भारतीय की तरह दिखता हूं। हम एक विविधता वाले देश हैं, हम अलग दिख सकते हैं लेकिन हम सब एक हैं। अपने देश के बारे में थोड़ा समझें!"

Sam bhai, I am from the North East and I look like an Indian. We are a diverse country - we may look different but we are all one.



Hamare desh ke bare mein thoda to samajh lo! https://t.co/eXairi0n1n