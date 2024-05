Watch: हैदराबाद में बारिश ने ली फल विक्रेता की जान, पानी से भरी सड़क पर करंट लगने से मौत; दर्दनाक वीडियो वायरल

Heavy Rain In Hyderabad:तेलंगाना के हैदराबाद में बारिश कहर बनकर टूटी है। शहर में भारी बारिश के कारण जलभारव और अप्रिय घटनाएं हो रही है। आम लोगों को इस बारिश के कारण कई तरह की दिक्कतें हो रही है। भारी बारिश के बीच हैदराबाद के बहादुरपुरा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिल दहला देने वाली घटना देखने को मिल रही है जिसमें सड़क पर करंट लगने के कारण एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई जिसका फुटेज अब तेजी से वायरल हो रहा है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी से भरी सड़क पर एक शख्स चलता है और वह जैसे ही बिजली के खंभे को छूता है उसे जोरदार झटका लगता है। करंट इतना ज्यादा पावर का होता है कि शख्स वहीं जमीन पर गिर पड़ता है और तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त बारिश हो रही थी।

Do not touch electric poles while it's raining!



Man dies in Hyderabad after touching an electric pole.



40-year-old Fakru from Doodhbowli died on Tuesday after he lent support to an electric pole while crossing a flooded road in Bahadurpura. Initially, locals ignored him,… pic.twitter.com/Ohixw0zRN1