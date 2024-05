कांग्रेस ने सैम पित्रोदा की 'पूर्व में लोग चीनी जैसे दिखते हैं' वाली टिप्पणी से खुद को किया अलग, कहा- "ये अस्वीकार्य है"

Highlights कांग्रेस ने सैम पित्रोदा की विवादास्पद टिप्पणी से खुद को अलग कर लिया। पित्रोदा ने कहा था कि दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकियों जैसे दिखते हैं, पश्चिम भारत के लोग अरब जैसे दिखते हैं और पूर्वी भारत के लोग चीनियों जैसे दिखते हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सैम पित्रोदा की कथित नस्लवादी टिप्पणियों पर निशाना साधने के बाद कांग्रेस की ओर से स्पष्टीकरण आया है।

नई दिल्ली: कांग्रेस ने बुधवार को आधिकारिक तौर पर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा की विवादास्पद टिप्पणी से खुद को अलग कर लिया। बता दें कि पित्रोदा ने हाल ही में एक बयान दिया, जिसमे उन्होंने कहा था कि दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकियों जैसे दिखते हैं, पश्चिम भारत के लोग अरब जैसे दिखते हैं और पूर्वी भारत के लोग चीनियों जैसे दिखते हैं।

The analogies drawn by Mr. Sam Pitroda in a podcast to illustrate India's diversity are most unfortunate and unacceptable. The Indian National Congress completely dissociates itself from these analogies.