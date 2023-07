UGC ने सहायक प्रोफेसरों की भर्ती के लिए न्यूनतम मानदंड को लेकर जारी किया स्पष्टीकरण

Highlights यूजीसी प्रमुख ने कहा, “मास्टर डिग्री वाले लोगों के लिए, सहायक प्रोफेसर के रूप में सीधी भर्ती के लिए यूजीसी-नेट/एसएलईटी/एसईटी न्यूनतम आवश्यकता है यूजीसी नियमों के अनुसार प्रदान की गई पीएचडी डिग्री धारक, पद पर सीधी भर्ती के लिए पात्र हैं सहायक प्रोफेसर और यूजीसी-नेट/एसएलईटी/सेट से छूट दी गई है

नई दिल्ली: 5 जुलाई को सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती के लिए संशोधित न्यूनतम मानदंड जारी करने के बाद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अब गुरुवार को इसके लिए अपना स्पष्टीकरण जारी किया है।

यूजीसी प्रमुख एम जगदेश कुमार ने ट्वीट कर स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा, “मास्टर डिग्री वाले लोगों के लिए, सहायक प्रोफेसर के रूप में सीधी भर्ती के लिए यूजीसी-नेट/एसएलईटी/एसईटी न्यूनतम आवश्यकता है, और (2) यूजीसी नियमों के अनुसार प्रदान की गई पीएचडी डिग्री धारक, पद पर सीधी भर्ती के लिए पात्र हैं। सहायक प्रोफेसर और यूजीसी-नेट/एसएलईटी/सेट से छूट दी गई है।''

कुमार ने यह भी कहा कि उच्च शिक्षण संस्थान किसी दिए गए अनुशासन में प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर सहायक प्रोफेसर स्तर पर नियुक्ति के लिए नियमों में दिए गए उपयुक्त मानदंडों का उपयोग कर सकते हैं।

