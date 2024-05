TN HSE 12th Result 2024: 12वीं कक्षा के आज नतीजे हुए जारी, कुल 94.56 फीसदी छात्र पास

By आकाश चौरसिया | Published: May 6, 2024 10:58 AM

TN HSE 12th Result 2024: तमिलनाडु उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा के नतीजे सरकारी परीक्षा निदेशालय, डीजीई ने आज 6 मई, 2024 जारी कर दिए हैं। आइए जानने में कितने बच्चे पास हुए हैं।

फाइल फोटो