Times World Universities Ranking 2024: टूटे रिकॉर्ड, 91 विश्वविद्यालयों को वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग में जगह, देखें टॉप लिस्ट

Highlights भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) ने लगातार चौथे वर्ष रैंकिंग का बहिष्कार किया है। सूची में जगह बनाने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या के मामले में भारत चौथे स्थान पर रहा। पिछले साल यह छठे पायदान पर था।

Times World Universities Ranking 2024: भारत के रिकॉर्ड 91 विश्वविद्यालयों को टाइम्स हायर एजुकेशन (टीएचई) पत्रिका द्वारा घोषित वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग में जगह मिली है। आईआईएस-बेंगलोर ने साल 2017 के बाद पहली बार शीर्ष 250 विश्वविद्यालयों की सूची में जगह बनाई है।

इस वर्ष 91 भारतीय विश्वविद्यालयों ने सूची में जगह बनाई जबकि पिछले साल इनकी संख्या 75 थी, इस लिहाज से गत वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि शीर्ष भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) ने लगातार चौथे वर्ष रैंकिंग का बहिष्कार किया है।

Record 91 Indian universities feature in Times Higher Education's World Universities Ranking, up from 75 last year