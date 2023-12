राम नगरी अयोध्या में सुरक्षा के कड़े प्रबंध, भारत-नेपाल सीमा पर भी चौकसी, पीएम मोदी के दौरे को लेकर खुफिया एजेंसियां भी चौकन्नी

Highlights अयोध्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 30 दिसंबर के दौरे के लिए पूरी तरह तैयार है शहर में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है सशस्त्र सीमा बल ने खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर चौकसी बढ़ा दी है

अयोध्या: अयोध्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 30 दिसंबर के दौरे के लिए पूरी तरह तैयार है और शहर को फूलों, भित्ति चित्रों और तोरण द्वारों से सजाया जा रहा है। साथ ही शहर में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। अयोध्या के मंडल आयुक्त गौरव दयाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए तैयारियां पूरे जोरशोर से चल रही हैं और पिछले दो दिन से शहर में घने कोहरे के बावजूद सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

पीएम मोदी शनिवार को अयोध्या का दौरा करेंगे और पुनर्विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन और नये हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। वह हवाई अड्डे के पास एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हो जाएंगे। प्रशासन ने बृहस्पतिवार को हाल में पुनर्विकसित राम पथ के दोनों किनारों और हवाई अड्डे से रेलवे स्टेशन के रास्ते में पड़ने वाली अन्य सड़कों पर लकड़ी के अस्थायी अवरोधक लगाने का काम शुरू कर दिया था। पीएम मोदी हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन के बीच रोडशो भी करेंगे और अयोध्या की जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे।

