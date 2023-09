"धर्म केवल एक ही होना चाहिए....", सनातन धर्म विवाद पर बोले राजद नेता तेज प्रताप यादव

Highlights तेज प्रताप यादव ने कहा कि सभी को हर धर्म का सम्मान करना चाहिए साथ ही उन्होंने पुरजोर तरीके से मानव धर्म को सर्वोच्च धर्म बताया उन्होंने कहा, सारे धर्म का आदर कीजिए, सत्कार कीजिए

पटना: 'सनातन धर्म' पर द्रमुक नेता उदयनिधि स्टालिन के बाद ए राजा की ताजा विवादित टिप्पणियों ने इस विवाद की आग में घी डालने का काम किया है। तमाम हिन्दू धर्म गुरु एवं भाजपा दोनों नेताओं के बयान को हिन्दू विरोधी बताकर भरसक आलोचना कर रहे हैं। इस बीच आरजेडी नेता और बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सभी को हर धर्म का सम्मान करना चाहिए।

साथ ही उन्होंने पुरजोर तरीके से मानव धर्म को सर्वोच्च धर्म बताया। तेज प्रताप ने एएनआई से बात करते हुए कहा, "केवल एक ही धर्म होना चाहिए, वह है मानवता। मानवता होनी चाहिए...सभी को हर धर्म का सम्मान करना चाहिए..." उन्होंने कहा, सारे धर्म का आदर कीजिए, सत्कार कीजिए। भगवान ने कोई धर्म नहीं बनाया है। मानव ने यहां धर्म बनाया है। उन सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। अंत में उन्होंने कहा, हम तो कहेंगे, इंसानियत बहुत बड़ा धर्म है।

