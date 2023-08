Video: उद्घाटन समारोह के दौरान तेलंगाना पशुपालन मंत्री ने शख्स को मारी थप्पड़, वीडियो ट्वीट करते हुए भाजपा ने की आलोचना

Highlights तेलंगाना पशुपालन मंत्री का एक वीडियो सामने आया है। वाडियो में उन्हें एक शख्स को थप्पड़ मारते हुए देखा गया है। इस वीडियो को तेलंगाना भाजपा ने शेयर किया है।

हैदराबाद: बीआरएस नेता और तेलंगाना के पशुपालन मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह एक शख्स को थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे है। इस वीडियो को तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने आधिकारिक अकाउंट पर शेयर किया है और इसकी आलोचना की है।

बताया जा रहा है कि यह घटना 19 अगस्त के एक उद्घाटन समारोह की है जहां मंत्री द्वारा सबके सामने शख्स के साथ मौखिक रूप से दुर्व्यवहार करते हुए देखा गया है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद कई नेताओं ने मंत्री के इस कृत की आलोचना की है। यही नहीं कई सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखा गया है कि एक उद्घाटन समारोह में मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव के सामने से एक शख्स जा रहा है और वह आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। दावा है कि वह शख्स आगे निकलकर मंत्री केटी रामाराव के पास जाने की कोशिश कर रहा था।

Minister Talasani Srinivas Create the Atmosphere In a very Rude Manner... He Slapped Tightly Because the Man Was Going in A Front Row Nearer to Ktr.. How can he Cross the path.. #KTR#TalasaniSrinivas#BRSpic.twitter.com/9mamWAWTfN