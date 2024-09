Telangana, Andhra rains update: भारी बारिश क कारण आई बाढ़ से अब तक 19 की मौत, स्कूल बंद, 140 ट्रेनें रद्द

Highlights आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश के कारण अब तक कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई है दोनों राज्यों से के विभिन्न हिस्सों से 17,000 से अधिक लोगों को निकाला गया है. 19 पीड़ितों में से नौ आंध्र प्रदेश के थे, जबकि तेलंगाना में 10 मौतें हुईं.

नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से अब तक कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दोनों राज्यों से के विभिन्न हिस्सों से 17,000 से अधिक लोगों को निकाला गया है. भारी बारिश की वजह से यहां बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई है, जिसके कारण भारतीय रेलवे अब तक करीब 140 ट्रेनों को रद्द कर चुकी है और कई का मार्ग बदल दिया गया है.

#WATCH | Andra Pradesh CM N Chandrababu Naidu meets flood-affected people in Vijayawada. pic.twitter.com/nBMLl4jlkd — ANI (@ANI) September 2, 2024

कम दबाव प्रणाली के कारण हुई भारी बारिश और बाढ़ के कारण सड़कें बंद हो गई हैं, कई इलाकों का संपर्क टूट गया है और हजारों लोग फंसे हुए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से बात की और दोनों राज्यों की स्थिति के बारे में जानकारी ली. उन्होंने उन्हें केंद्र से हरसंभव मदद का आश्वासन दिया, क्योंकि आने वाले दिनों में और बारिश होने की संभावना है.

यहां जानें 10 शीर्ष अपडेट

-19 पीड़ितों में से नौ आंध्र प्रदेश के थे, जबकि तेलंगाना में 10 मौतें हुईं. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, आंध्र में बाढ़ के पानी में तीन और लोगों के बह जाने की आशंका है, जबकि तेलंगाना में एक व्यक्ति लापता है.

Andhra Pradesh CM N Chandrababu Naidu says "We are streamlining the system. 110 boats are currently working to supply food and provide medical assistance. I am regularly monitoring the flood situation and officials are actively working on the ground. Since last night, I have… https://t.co/Ws7RaarO2fpic.twitter.com/ly3DKsZ1yH — ANI (@ANI) September 2, 2024

-दक्षिण मध्य रेलवे (एससीआर) ने 140 ट्रेनों को रद्द कर दिया है और 97 का मार्ग बदल दिया है, जिससे लगभग 6,000 यात्री विभिन्न स्टेशनों पर फंसे हुए हैं. तेलंगाना में एक रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया क्योंकि बाढ़ के पानी के नीचे की बजरी बह गई.

-आंध्र प्रदेश में 17,000 से अधिक लोगों को निकाला गया है क्योंकि राष्ट्रीय और राज्य आपदा राहत टीमों ने बचाव अभियान जारी रखा है. अकेले विजयवाड़ा में, जहां भीषण बाढ़ आई है, 2.76 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं.

WATCH | Mahabubabad, Telangana: South Central Railway, General Manager Arun Kumar Jain says, "The damage has been done at 418 km and 432 km. Here (at 418 km), the damage was done at 5 places, out of which we have attended 4 spots and this is the last and major spot. Similarly, at… https://t.co/60R6KLftANpic.twitter.com/CNyMYsuqyz — ANI (@ANI) September 2, 2024

-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी से बात की और उन्हें बारिश और बाढ़ से निपटने के लिए केंद्र सरकार से हर संभव मदद का आश्वासन दिया.

-हैदराबाद में भी भारी बारिश हुई और रात भर जारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया. हैदराबाद जिले में अधिक भारी बारिश के पूर्वानुमान के कारण 2 सितंबर को सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है.

#WATCH | Mahabubabad, Telangana: South Central Railways, Secunderabad Division, Chief Project Manager Subramaniam says, "We are attending the breach at kilometre 418. The breach is set mainly at 418, 432 and 433 km. At 418 km, out of six breaches we have attended five main… https://t.co/60R6KLftANpic.twitter.com/SXthIs7ZsI — ANI (@ANI) September 2, 2024

-दोनों राज्यों के कई इलाके संपर्क से कट गए क्योंकि सड़कें या तो नष्ट हो गईं या पानी में डूब गईं. बाढ़ के कारण आंध्र-तेलंगाना सीमा के पास एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया, दोनों राज्यों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात भी बाधित हो गया.

-तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बाढ़ राहत और बचाव कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 26 टीमें तैनात की जा रही हैं. विजयवाड़ा में, केंद्र सरकार की सहायता से बिजली की नावें सोमवार सुबह पहुंचीं, और विभिन्न राज्यों से नावें भी भोजन और राहत सामग्री वितरित करने के लिए पहुंचीं. सरकारी एजेंसियां ​​भोजन और पानी के वितरण के लिए गैर सरकारी संगठनों और धार्मिक संस्थानों सहित विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय कर रही हैं.

-जहां रेवंत रेड्डी ने मंत्री और शीर्ष नौकरशाहों को बचाव प्रयासों को प्रभावी ढंग से समन्वयित करने का निर्देश दिया, वहीं सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में से एक, खम्मम में फंसे कई लोगों ने सरकारी सहायता की कमी का आरोप लगाया है. स्थानीय लोगों के अनुसार, कई लोग इलाके की विभिन्न इमारतों में फंसे हुए थे.

#WATCH | Mahabubabad, Telangana: A railway track near Intakanne railway station connecting Kesamudram and Intakanne washed away yesterday due to the heavy rains. The restoration works are ongoing at the location. pic.twitter.com/qCfpG3OUzf — ANI (@ANI) September 2, 2024

-आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 'विजयवाड़ा का शोक' कही जाने वाली बुदामेरु वागु नदी समेत कई नदियां भारी बारिश के बाद उफान पर हैं. दोनों राज्यों में आसपास के इलाकों से लोगों को राहत शिविरों में ले जाया गया है.

-मौसम विभाग ने 2 से 5 सितंबर तक चार दिनों के लिए आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में बिजली गिरने के साथ तूफान की भविष्यवाणी की है. तेलंगाना में भी अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी के साथ इसी तरह की मौसम स्थिति की संभावना है.

Web Title: Telangana, Andhra rains live updates 19 dead, schools shut, 140 trains cancelled