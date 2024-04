Bihar Lok Sabha Election 2024: 'जो बार-बार डर रहे हैं वही आ रहे हैं', अमित शाह के बिहार दौरे पर तेजस्वी का तंज

Highlights अमित शाह के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव ने कसा तंज तेजस्वी यादव ने कहा जो डर रहे हैं वहीं बिहार आ रहे हैं बिहार में आज अमित शाह की कई चुनावी सभा होनी है

Bihar Lok Sabha Election 2024: बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो बार बार डर रहे हैं वहीं बिहार आ रहे हैं। हम लोग तो उनका स्वागत करते हैं। तेजस्वी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने बिहार के लोगों को इतना झूठ बोला है। उन्होंने क्या-क्या वादा किया था और हकीकत में क्या हुआ सभी ने देखा। उन्होंने कुछ काम नहीं किया, नौकरी, शिक्षा, चिकित्सा, पलायन, विशेष राज्य का दर्जा, चीनी मिल कुछ काम नहीं हुआ है।

#WATCH | Patna: RJD leader Tejashwi Yadav says, "The environment is favourable. The process of nomination has begun in many places... This election is very important. It is to save the Constitution and the democracy. The people of Bihar are going to make the grand alliance win...… pic.twitter.com/S5b0fEJS3Q