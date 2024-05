Tej Pratap Yadav On Narendra Modi: 'पीएम मोदी के कारण जवान शहीद होते हैं', तेजप्रताप यादव का विवादित बयान

Highlights तेजप्रताप यादव ने कहा, शहीद किनके वजह से हुए, मोदी जी की वजह से हुए वह सिर्फ हिंदू-मुस्लिम को लड़वाने का काम करते हैं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, पिछली बार भी ऐसा करवा कर स्टंट खेले गए थे

Tej Pratap Yadav On Narendra Modi: जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में 4 मई को आतंकवादियों ने भारतीय वायु सेना के वाहनों के काफिले पर हमला किया था। जिसमें एक जवान शहीद हो गया। इस घटना पर राजनीति गर्म हो गई है और केंद्र सरकार पर विपक्ष निशाना साध रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे व पूर्व मंत्री रहे तेजप्रताप यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने मीडिया से कहा कि शहीद किनके वजह से हुए, मोदी जी की वजह से हुए, पहले कहां कोई शहीद होता था। सिर्फ हिंदू-मुस्लिम को लड़वाने का काम करते हैं।

#WATCH | Danapur, Bihar: On May 4 terrorist attack on the Indian Air Force vehicle in J&K's Poonch, RJD leader Tej Pratap Yadav says, "...They have just made people fight each other, caused Hindu-Muslim differences. Shaheed kinke wajah se huye? Modi ji ki wajah se huye. Pehle… pic.twitter.com/BsTMH1avnl — ANI (@ANI) May 6, 2024

यहां जानकारी के लिए बताते चले कि इस तरह का विवादित बयान सिर्फ तेजप्रताप की ओर से नहीं बल्कि, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से भी आया है। उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव आते हैं तो इस तरह (पुंछ आतंकी) की नौटंकी की साजिश रची जाती है। पिछली बार भी ऐसा करवा कर स्टंट खेले गए थे। ये तैयार किए गए स्टंट हैं।

Shame on the Congress for politicising attack on an Indian Air Force convoy in Poonch. Former Punjab CM and Congress's Jalandhar candidate Charanjit Singh Channi calling it a ‘stunt’, is shocking for more than one reason.



He, of all people, coming from Punjab, should know that… pic.twitter.com/W40jmlXDqd — Amit Malviya (मोदी का परिवार) (@amitmalviya) May 6, 2024

वहीं, चन्नी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस इतनी ओछी राजनीति करती है। कांग्रेस को देश को जवाब देना चाहिए कि राजनीति के लिए कांग्रेस और कितना गिरेगी।

पटना साहिब लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पीएम मोदी की सरकार आतंकवादियों के खिलाफ खड़ी रहती है। ये लोग आतंकवादियों के पक्ष में बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने उरी और बालाकोट के बाद सबूत मांगे थे। राहुल गांधी ने कहा था कि शहादत पर ये लोग राजनीति करते हैं। ये लोग आतंकवादियों के साथ समझौता करते हैं पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं क्योंकि इनको वोट बैंक चाहिए। जिसने ऐसा किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

#WATCH | On former Punjab CM & Congress leader Charanjit Singh Channi's "stuntbaazi" remark for terrorist attack on IAF in Poonch, ex-J&K Dy CM & BJP leader Kavinder Gupta says, "Congress leaders have stooped so low that for them Pakistan, foreign countries come first. They had… pic.twitter.com/jDPb7axuIx — ANI (@ANI) May 6, 2024

पूर्व जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता कविंदर गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस नेता इतने नीचे गिर गए हैं कि उनके लिए पाकिस्तान, विदेशी देश पहले आते हैं उन्होंने ऐसे सवाल पुलवामा हमले के दौरान भी उठाए थे जब पाकिस्तान ने खुद इसे स्वीकार किया था।

खालिस्तान के इशारे पर चन्नी ने पीएम की सुरक्षा में भी सेंध लगाई थी। लोग जानते हैं कि जम्मू-कश्मीर में शांति कायम है आज का दिन हमारे जवानों और सुरक्षा एजेंसियों की वजह से है।

