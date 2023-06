तमिलनाडु के राज्यपाल ने सेंथिल बालाजी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया

Highlights राज्यपाल ने मंत्री वी. सेंथिल बालाजी को बृहस्पतिवार को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया इस संबंध में राज भवन ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति जारी की भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं सेंथिल बालाजी

चेन्नई: तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि ने मंत्री वी. सेंथिल बालाजी को बृहस्पतिवार को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया। राज भवन ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया कि सेंथिल बालाजी ‘‘नौकरी के बदले में नकदी लेने और धन शोधन समेत भ्रष्टाचार के कई मामलों में गंभीर आपराधिक कार्रवाई का सामना कर रहे हैं।’’

अभी वह एक आपराधिक मामले में न्यायिक हिरासत में हैं, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है। विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘इन परिस्थितियों के तहत राज्यपाल ने सेंथिल बालाजी को तत्काल प्रभाव से मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया है।’’

