Highlights तमिल एक्‍टर के वेज खाने में चिकन के पीस मिलने की खबर सामने आई है। इस पर अभिनेता ने ट्वीट कर नाराजगी जताई है और स्विगी से माफी की मांग की है। एक्टर के इस ट्वीट पर लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी दी है।

Viral News: तमिल एक्‍टर को शेषा (Ko Sesha) ने Swiggy से वेज खाना आर्डर किया था लेकिन जब उन्हें खाना मिला तो उसमें चिकन के टुकड़े मिले है। इस बात से वे काफी नाराज है और चाहते है कि कंपनी के अधिकारी उन्हें कॉल कर उनसे माफी मांगे। इसकी तस्वीरें भी उन्होंने अपने ट्वीटर हैंडल से शेयर किया है।

एक्‍टर को शेषा ने बताया कि वह एक शाकाहारी है। ऐसे में उन्हें चिकन वाले खाने परोसने का क्या मतलब है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शिकायत करने के बाद कंपनी बतौर मुआवजा उन्हें 70 रुपए दे रही है,लेकिन वे पैसे नहीं कंपनी द्वारा माफी चाहते है।

इस अर्डर पर बोलते हुए एक्टर ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है, "गोबी मंचूरियन विद कॉर्न फ्राइड राइस में चिकन के पीस निकले हैं। मैंने Swiggy के माध्‍यम से The Bowl Company से खाने का ऑर्डर किया था। अब Swiggy का कस्‍टमर केयर इसके बदले 70 रुपए बतौर मुआवजा देना चाहता है। मेरी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंची है।"

Found pieces of chicken meat in the “Gobi Manchurian with Corn Fried Rice” that i ordered on @Swiggy from the @tbc_india. What’s worse was Swiggy customer care offered me a compensation of Rs. 70 (!!!) for “offending my religious sentiments”. 1/2 pic.twitter.com/4slmyooYWq