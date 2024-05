एस्ट्राजेनेका ने वैश्विक स्तर पर वापस ली कोविड वैक्सीन, बताया ये कारण: रिपोर्ट

By मनाली रस्तोगी | Published: May 8, 2024 08:59 AM

कंपनी ने स्वेच्छा से अपना विपणन प्राधिकरण वापस ले लिया, यह कहते हुए कि वैक्सीन का अब उत्पादन नहीं किया जा रहा है और इसका अब उपयोग नहीं किया जा सकता है।

प्रतीकात्मक तस्वीर