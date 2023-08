संसद की विशेषाधिकार समिति के सामने निलंबित अधीर रंजन चौधरी रखेंगे अपना पक्ष, जानें कब होगी अगली बैठक

Highlights अधीर रंजन चौधरी के निलंबन पर आज विशेषाधिकार समिति की बैठक हुई है कांग्रेस सांसद अपने पक्ष में समिति को जवाब देंगे 30 अगस्त को होगी अगली बैठक

नई दिल्ली: लोकसभा से निलंबित हुए कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को लेकर आज लोकसभा की विशेषाधिकार समिति की बैठक हुई है। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि कांग्रेस सांसद को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा।

गौरतलब है कि अधीर रंजन चौधरी को 10 अगस्त को लोकसभा से 'अनियंत्रित व्यवहार' के लिए निलंबित कर दिया गया था। उनके ऊपर लगे इन आरोपों को लेकर समिति ने उन्हें 30 अगस्त को पेश होने के लिए कहा है और अपने पक्ष में बात रखने की छूट दी है।

आज विशेषाधिकार समिति की बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस सांसद ने कहा कि विशेषाधिकार समिति की बैठक नियमों के मुताबिक हो रही है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है।

मुझे बैठक का एजेंडा भी नहीं पता। मुझे उम्मीद है कि कार्यवाही वैसे ही होगी नियमों के अनुसार। समिति द्वारा रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद अध्यक्ष (लोकसभा) निर्णय लेंगे। यह (लोकसभा से निलंबन) नियमों के अनुसार नहीं हुआ।

The Privilege Committee of Lok Sabha has decided to give an opportunity to Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury to appear before the Committee to respond to allegations against him. He may be asked to appear before the Committee on August 30, the next date of the meeting of the…